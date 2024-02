Torino-Lecce 2-0, le reazioni social: “FRECCIANOVA sotto la Maratona”

È una rasoiata di Bellanova a sbloccare una partita in cui il Toro stava facendo molto possesso senza trovare l'idea giusta una volta arrivato sulla trequarti. Ci pensa quindi un'incornata di Zapata a chiudere definitivamente i conti contro un Lecce nel frattempo rimasto in dieci per l'espulsione di Pongracic. I granata ritrovano dunque tre punti fondamentali per tenere accese le speranze europee, salendo a quota 36 e portandosi momentaneamente ad una sola lunghezza dal settimo posto. Ecco le migliori reazioni social del mondo granata.