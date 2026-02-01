Torino-Lecce, la società rimuove le locandine con l’invito a lasciare vuota la curva

Clima teso allo stadio Olimpico Grande Torino. Continua la contestazione dei tifosi granata nei confronti del presidente Urbano Cairo e di tutto il club dopo i risultati negativi e un mercato invernale al di sotto delle aspettative. In vista della gara di campionato fra Torino e Lecce valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, gli ultras granata diserteranno il match per tutti i 90' lasciando la curva Maratona vuota. All'esterno dello stadio, come raccolto dai nostri inviati, le locandine affisse con l'invito a lasciare vuota la curva sono state rimosse da alcuni dirigenti del club granata.