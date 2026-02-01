Toro News
Torino-Lecce, la società rimuove le locandine con l’invito a lasciare vuota la curva

Rimosse le locandine fuori dallo Stadio Olimpico
Eugenio Gammarino

Clima teso allo stadio Olimpico Grande Torino. Continua la contestazione dei tifosi granata nei confronti del presidente Urbano Cairo e di tutto il club dopo i risultati negativi e un mercato invernale al di sotto delle aspettative. In vista della gara di campionato fra Torino e Lecce valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, gli ultras granata diserteranno il match per tutti i 90' lasciando la curva Maratona vuota. All'esterno dello stadio, come raccolto dai nostri inviati, le locandine affisse con l'invito a lasciare vuota la curva sono state rimosse da alcuni dirigenti del club granata.

