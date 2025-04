Torino, l’entusiasmo dei tifosi oltre le prestazioni della squadra

Un articolo sull'affluenza dei tifosi del Torino allo Stadio in trasferta, nonostante le non esaltanti prestazioni della squadra

Alessandro Balbo 10 aprile 2025 (modifica il 10 aprile 2025 | 15:40)

Il Torino sta vivendo una stagione di alti e bassi, dopo un inizio struggente un brusco calo e ora una ripresa nei risultati. In questa cornice, in cui segnata anche da una forte contestazione alla società, non è mai mancato il supporto dei tifosi verso la squadra e i colori granata.

I numeri dei tifosi granata in casa e in trasferta — Partiamo dagli ottimi numeri dell'affluenza dei tifosi granata alla stadio e in trasferta. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, secondo Calcio e Finanza, in 16 partite sono affluiti 367.495 tifosi: una media di 24.499 spettatori a partita con una media di riempimento dello stadio dell'82% (lo stadio ha una capacità di accoglienza di 28.177 persone). Anche in trasferta i numeri sono ottimi, con una vendita media di 975 tagliandi per le sfide fuori casa. Dopo gli esodi granata contro Monza e Parma, è sold out il settore ospiti di Como.

Grande entusiasmo oltre le difficoltà — Dunque, ottimi numeri quelli che riguardano il tifo e il seguito della squadra di Vanoli. Dato in contrasto con i risultati del Torino, una squadra che ha raggiunto la salvezza ma che ora non ha più un obiettivo stagionale, e con le prestazioni, vedasi il match con il Verona. Dunque, seppur il gruppo abbia trovato dopo molto tempo il proprio gioco e identità, e ciò ha portato a prestazioni discontinue, l'entusiasmo e l'attaccamento alla maglia non sono mai mancati. Seppur il clima di contestazione abbia compromesso l'ambiente, la partecipazione allo stadio e in trasferta sono, forse, il sintomo di un legame con la propria squadra, con la propria identità e storia, che difficilmente si può recidere e che, anzi, nei momenti di difficoltà si fa più forte.