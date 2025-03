Torino, Leo Junior: “Cairo si accontenta, potrebbe investire di più nella squadra”

L’ex calciatore del Torino Leo Junior ha rilasciato un'intervista a La Stampa in cui ha parlato della stagione del Toro e degli investimenti del presidente granata Urbano Cairo nella squadra: “Sapete quanto è importante per me il Toro… Lo è anche per il presidente Cairo, ma credo che potrebbe investire di più nella squadra. Ho la sensazione che si accontenti di campionati modesti, da 10° posto: forse non capisce che se si impegnasse di più per risultati migliori, il grande popolo granata gli sarebbe eternamente riconoscente”.