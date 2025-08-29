Torino, l’ex attaccante granata Amoruso compie oggi 51 anni

Nato il 29 agosto 1974 a Cerignola, in provincia di Foggia, oggi - lunedì 29 agosto - l'ex attaccante granata Nicola Amoruso compie 51 anni. Cresciuto nel Trinitapoli e successivamente nelle giovanili della Sampdoria, nel 1993 esordisce in Serie A con la maglia proprio dei blucerchiati, con la quale vince anche una Coppa Italia. La stagione successiva si trasferisce al Fidelis Andria, prima di andare al Padova. Nel campionato 1996-1997 diventa un nuovo giocatore della Juventus, per poi nel 1999 passare in prestito al Perugia. Dal 2000 al 2001 passa in proprietà del Napoli, per poi tornare i due anni successivi, rispettivamente, a Juventus e Padova. Nel 2003 viene acquistato definitivamente dal Como, per poi andare una stagione in prestito al Modena. Nel 2004 si trasferisce al Messina, e per i tre anni successivi alla Reggina, fino al 2008, anno in cui viene poi acquistato dal Torino. La stagione successiva viene trasferito un anno in prestito al Siena, per tornare a vestire la maglia granata e poi nel 2009 passare sotto la proprietà del Parma. A gennaio 2010 viene poi acquistato dall'Atalanta, per poi nel 2011 ritirarsi dal calcio professionistico. Continua però la sua avventura nel calcio, venendo nominato come responsabile del coordinamento dell'attività del Settore Giovanile della Reggina e successivamente direttore sportivo del Palermo, con il quale poi rescinde il contratto. In granata, totalmente, dunque, Nicola Amoruso ha realizzato 24 presenze e 4 gol.