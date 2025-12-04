Torino, lutto nella famiglia granata: scomparso Maurizio Grignola

Lutto nel mondo granata: nella giornata di oggi è scomparso Maurizio Grignola, fratello del dottor Giacomo Grignola, consulente del Torino FC. Di seguito la comunicazione del club: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto al dottor Giacomo Grignola, apprezzato consulente della Società, nel ricordo del caro fratello Maurizio Grignola. Alla famiglia, agli affetti più cari e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata." La redazione di Toro News esprime le proprie sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Maurizio.