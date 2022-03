Torino, match day per la Primavera: alle 16 la sfida al Sassuolo

Gli impegni dei granata nella giornata odierna: Coppitelli scende in campo, Juric prosegue l'avvicinamento all'Inter

E' già match day per il Torino nella giornata di oggi, giovedì 10 marzo. A scendere in campo infatti sarà la Primavera di Federico Coppitelli, a caccia contro il Sassuolo della seconda vittoria del 2022 per colmare il gap con la zona playoff. Come sempre, potrete seguire la diretta live della partita su Toro News: nel prepartita spazio invece alle formazioni ufficiali, nel post commento e pagelle. Continua invece l'avvicinamento all'Inter per la squadra di Ivan Juric, che svolgerà una seduta d'allenamento in preparazione alla gara di domenica sera - 13 marzo - in scena all'Olimpico Grande Torino.