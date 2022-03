Torino, matchday per la Primavera: alle 15 la sfida con la Sampdoria

La formazione Primavera sfida alle ore 15 la Sampdoria, gara importante per proseguire la rincorsa ai playoff

La giornata di oggi del Torino sarà caratterizzata dall'importante partita della Primavera. La squadra allenata da Federico Coppitelli scenderà in campo alle ore 15 in casa della Sampdoria per proseguire la rincorsa alla zona playoff dopo l'ultimo successo ottenuto in casa contro il Sassuolo. Come sempre sarà possibile seguire la diretta testuale di questo match qui su Toro News con anche un ampio servizio del pre e post partita.