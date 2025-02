Torino-Milan 2-1, Le reazioni social:”Cosa hai fatto stasera! Grande Vanja!”

Il Torino batte il Milan in casa e conquista tre punti essenziali per la classifica e per la fiducia. Una gara bella e pieni di colpi di scena che vede alla fine i granata vincenti. Si inizia con l'autogol di Thiaw al 5' minuto, con una mezza carambola di Maignan, poi il Milan spinge e al 31' Pedersen procura un calcio di rigore goffo per tocco di mano. Ma ecco che MilinkovicSavic, eroe della serata, para il quarto rigore della stagione a Pulisic. Nella ripresa poi i rossoneri spingono sempre di più, e trovano il gol del pareggio al 73' con Reijnders. Però i granata reagiscono subito, e su un velocissimo calcio di punizione Gineitis trova il gol del vantaggio. Minuti finali di sofferenza, il Toro si difende bene e trova meritatamente i tre punti della vittoria. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi del Toro su X sulla sfida di Serie A tra granata e rossoneri.