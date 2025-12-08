Torino-Milan 2-3, le reazioni social: “Dura salvarsi con Baroni in panchina”

Perde ancora il Torino, terza sconfitta di fila per i granata. Questa volta brucia di più, perché dopo il doppio vantaggio iniziale il Toro non è riuscito a reagire e nel secondo tempo si fa sovrastare dal Milan, che ha preso il controllo della partita. La sfida inizia benissimo per i granata, che al decimo minuto vanno in vantaggio con un rigore netto, Tomori prende la palla con braccio larghissimo, trasformato da Vlasic. I ragazzi di Baroni spingono e trovano poco dopo il gol del due a zero con Zapata, che torna in rete dopo più di un anno. Poi il gol del 2-1, un gran tiro da fuori di Rabiot, da li inizia la discesa granata. Nel secondo tempo il Torino si è abbassato moltissimo, giocando con la paura, lasciando campo ai rossoneri. La svolta si ha al 66' con l'ingresso di Pulisic, recuperato dall'influenza, che segna i due gol del vantaggio del Milan che vince la partita di forza. Nel mezzo solo una rete annullata a Adams per fallo. Tornano gli spettri in casa granata, quintultimo in campionato, con molte fragilità difensive e psicologiche. Di seguito le migliori reazioni dei tifosi granata su X dopo la sfida tra Torino e Milan di Serie A.