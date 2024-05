Torino-Milan 3-1, Buongiorno non preoccupa: “Era stanco, solo crampi”

Non destano particolari preoccupazioni le condizioni di Alessandro Buongiorno, sostituito da Lovato per il finale di gara contro il Milan. Il centrale granata aveva recuperato in extremis per la partita e si è fermato all'80. Sulle condizioni del giocatore ha fatto chiarezza il presidente: "Si tratta solamente di crampi. In settimana si è potuto allenare poco, nel finale era stanco e ha avuto un po' di crampi". Le condizioni di Buongiorno andranno dunque monitorate nei prossimi giorni, ma la presenza a Bergamo contro l'Atalanta non dovrebbe essere a rischio.