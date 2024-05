Torino-Milan 3-1 la moviola: rigore su Pulisic corretto

Il Torino vince 3-1 contro il Milan in un match che rilancia ulteriormente la fame di Europa dei granata. Gli uomini di Juric vanno avanti sul 3-0 con le reti di Zapata, Ilic e dell'Ex Rodriguez. Di Bennacer la rete della bandiera. Per il direttore di gara Feliciani è stata una serata tranquilla.

Giusto il penalty su Pulisic, ammonizioni corrette

L'episodio più importante arriva al minuto 53. Masina trattiene Pulisic in maniera troppo vistosa in area di rigore. Il direttore di gara concede il penalty e un controllo del Var concede il rigore, trasformato da Bennacer. Solo due le ammonizioni in tutta la gara, indirizzate a Tomori e Ricci. Anche qui le scelte sembrano corrette.