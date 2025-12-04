La sfida fra Torino e Milan ha radici profondamente storiche: il primo incontro sul suolo torinese risale addirittura al 10 marzo 1907, finito 1-1 sul campo sportivo cittadino. Da allora questo confronto è diventato un appuntamento di grande significato per il pubblico granata. Negli ultimi decenni il Milan ha vinto molti trofei internazionali ed è spesso stato protagonista in assoluto, ma quando si gioca al Grande Torino l’equilibrio della rivalità cambia volto. Sotto la Mole, infatti, i rossoneri sono vittima di una "maledizione" e sono forse l'unico club rimasto in Italia a soffrire con costanza il campo granata.
PRECEDENTI
Torino–Milan, i precedenti: trasferta da incubo per i rossoneri
Un ottimo storico e una grande macchia: i precedenti—
Negli ultimi dieci incontri tra le mura del Grande Torino i granata contano cinque vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, il pesantissimo 7-0 del maggio 2021. Oltre a quella macchia che ancora pesa nello storico tra i due club, il Toro vanta però numeri estremamente positivi quando sfida il Milan davanti al proprio pubblico. Per trovare un’altra vittoria rossonera in casa granata bisogna infatti tornare al 2012, l’anno del ritorno del Torino in Serie A: in quella occasione l’Olimpico si arrese a un 4-2 che rimane l’unico acuto esterno del Diavolo nell’ultimo decennio abbondante. La storia, tuttavia, non si esaurisce con i risultati recenti. Le statistiche raccontano che solo in due periodi il Torino è riuscito a inanellare tre vittorie interne di fila contro il Milan in campionato. Nel dopoguerra, tra il 1947 e il 1949, i granata firmarono addirittura un poker consecutivo; negli anni Settanta, invece, ripeterono l’impresa con tre successi fra il 1976 e il 1977. Oggi, grazie ai due ultimi precedenti casalinghi vinti, il Toro ha la possibilità concreta di tornare a eguagliare quella striscia storica. Toccherà dunque a Baroni provare a rilanciare i granata in un momento di difficoltà, infliggendo un duro colpo a un Milan capolista o, al contrario, vedere interrompersi una serie positiva che dura da oltre due anni. La tradizione dice che sotto la Mole nulla è mai scontato, sai in positivo che in negativo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA