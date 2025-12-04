Torino–Milan, i precedenti: trasferta da incubo per i rossoneri

La sfida fra Torino e Milan ha radici profondamente storiche: il primo incontro sul suolo torinese risale addirittura al 10 marzo 1907, finito 1-1 sul campo sportivo cittadino. Da allora questo confronto è diventato un appuntamento di grande significato per il pubblico granata. Negli ultimi decenni il Milan ha vinto molti trofei internazionali ed è spesso stato protagonista in assoluto, ma quando si gioca al Grande Torino l’equilibrio della rivalità cambia volto. Sotto la Mole, infatti, i rossoneri sono vittima di una "maledizione" e sono forse l'unico club rimasto in Italia a soffrire con costanza il campo granata.