Torino-Modena 1-0, Baroni: “Molto meglio con i correttivi della ripresa”

Piero Coletta 18 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 00:14)

Nell'immediato post gara di Torino-Modena 1-0, il mister dei granata Marco Baroni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito le sue parole.

Un debutto importante contro una buona squadra. La cosa più importante è il risultato? "La cosa più importante è il secondo tempo. Nel primo tempo non avevamo le giuste distanze. Abbiamo corretto qualcosa. È chiaro che ci sono cose influiscono sulla qualità e anche nei giocatori. Siamo rientrati con un altro piglio. La squadra poi è entrata meglio, siamo contenti della vittoria".

La mossa Ilkhan ha permesso ai giocatori di andare più avanti? "Sì, abbiamo sistemato le distanze. Eravamo lunghi e larghi, i centrocampisti non entravano nel gioco, avevamo una costruzione lenta. Diversi fattori, ma la squadra ha saputo soffrire e fare un'altra partita nel secondo tempo".

Hai perso Ricci, senza di lui può essere la consacrazione di Casadei? "Sicuramente. Cesare deve centrare nel ruolo, sta trovando continuità, sapete il suo percorso. È andato all'estero, non ha fatto tante partite, deve aumentare il suo bagaglio esperienziale. Lo aiuteremo, ha gamba e fisicità, deve trovarla stando dentro il gioco. Non solo lui però, la squadra deve trovare la sua identità. Siamo ancora in costruzione di gioco e di lavoro, ma la prestazione sotto l'aspetto temperamentale la squadra non l'ha sbagliata".

Con l'arrivo di Simeone si giocherà a due punte? "Non lo escludo, ho tre giocatori bravi, devono trovare la condizione. Duvan sta meglio, deve trovare gamba e ritmo. Quando tutti staranno bene non lo escludo"