Torino-Modena 1-0, i giocatori sui social festeggiano il ritorno in campo di Zapata

Si chiude 1-0 l’esordio stagionale del Torino nelle gare ufficiali. I granata superano il Modena di Sottil e conquistano il pass per i sedicesimi di Coppa Italia dove sfideranno il neopromosso Pisa allenato da Alberto Gilardino. A decidere la sfida è la rete di Nikola Vlasic al 52’, dopo un’ottima percussione palla al piede di Ilkhan, con una conclusione che non lascia scampo a Chichizola. Non mancano le reazioni e alcune immagini dei protagonisti sui social dopo la vittoria contro gli emiliani.