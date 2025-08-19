Il Toro non splende, ma vince 1 a 0 e porta a casa l'avanzamento ai sedicesimi di Coppa Italia. Una partita che ha visto nel primo tempo un Toro spento, senza idee. Nel secondo tempo invece Baroni passa ad un 4-3-3 che permette alla squadra di trovare subito la via del gol con Vlasic.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
SOCIAL
Torino-Modena 1-0, le reazioni social:”Che demone Ilkhan!”
I commenti dei tifosi del Torino dopo la partita di Coppa Italia contro il Modena
Di seguito i migliori commenti dei tifosi granata su X!
© RIPRODUZIONE RISERVATA