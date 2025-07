Torino-Monaco, le formazioni ufficiali: Anjorin e Ismajli titolari

Continua la preparazione del Torino di Marco Baroni in vista della prossima annata. I granata oggi affrontano il Monaco in un doppio confronto amichevole. Un'avversario di caratura internazionale, uno dei migliori modi per verificare lo stato dei giocatori granata. La gara contro la Cremonese ha dato delle chiare indicazioni a riguardo, ma sicuramente quella contro la squadra del Principato sarà ancora di più indicativa. Le formazioni sono state comunicate. 4-2-3-1 confermato per i piemontesi. Paleari in porta, ma con Israel in panchina. Confermato Pedersen, spazio a Maripan, Ismajli e Masina per completare la difesa. In mediana ci sono Anjorin e Casadei. Sulla trequarti offensiva ci sono Lazaro, Vlasic e Gineitis. L'unico riferimento in attacco sarà ancora Admas. In panchina Sanabria, così come i due nuovi acquisti Aboukhlal e Israel.