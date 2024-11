Sono 21.944 gli spettatori che hanno assistito a Torino-Monza. A caratterizzare la gara è stato lo sciopero di un tempo della curva Maratona. Come annunciato in settimana, i gruppi organizzati sono rimasti fuori dallo stadio a contestare la società per i primi quarantacinque minuti. A riempire lo stadio sono state soprattutto le 28 Academy invitate dalla società e posizionate in distinti e curva Primavera