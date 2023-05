Torino-Monza, Antonio Conte tra gli spettatori del match

Tra gli spettatori del "Grande Torino" per la sfida tra il Torino di Juric e il Monza di Palladino era presente anche Antonio Conte. Il tecnico, ex rivale dei granata negli anni da guida della Juventus ma anche ex ct della Nazionale italiana, era infatti sugli spalti per assistere alla gara tra granata e brianzoli. Conte, dopo essersi dimesso da allenatore del Tottenham, è tornato quindi a Torino.