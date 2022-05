Torino, mostra celebrativa per i cinque anni dall’inaugurazione del Filadelfia

Esposte le Coppe degli scudetti vinti dal Grande Torino, insieme al piatto donato agli Invincibili dal Benfica prima dell'amichevole del 3 maggio 1949

La Fondazione Filadelfia ha scelto di celebrare il quinto anno dell'inaugurazione del nuovo impianto dello Stadio Filadelfia con una mostra. Verrà infatti riproposta, in nuove vesti, quella realizzata nel 2016 dalle Biblioteche Civiche Torinesi in collaborazione con il Museo del Toro, attualizzata con le immagini della ricostruzione dell'impianto e della sua riapertura, avvenuta il 25 maggio 2017. La mostra, curata anche dal Torino, è impreziosita dalle esposizioni del piatto donato dal Benfica prima dell'amichevole del 3 maggio 1949, l'ultima gara degli Invincibili, e delle Coppe degli scudetti vinti dal Grande Torino. L'ultima volta in cui erano stati esposti risale al centenario della fondazione del club, nel 2006.