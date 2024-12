Al termine di Torino-Napoli, Alessandro Buongiorno ha ricevuto gli applausi della Curva Maratona. Il centrale ha salutato gli ex compagni e si è diretto verso i tifosi granata, che lo hanno accolto tra i cori. Per Buongiorno si è trattato della prima sfida da avversario dopo l'addio al Toro arrivato in estate.