Il Torino trova una vittoria fondamentale nel turno delle 18 di sabato 18 ottobre contro il Napoli. A decidere la gara è la firma del più classico gol dell'ex Giovanni Simeone, uno che con la maglia partenopea ha conquistato due scudetti. Ecco la moviola della gara.
POSTPARTITA
Torino-Napoli 1-0, la moviola: giusto annullare il gol di Lang
L'analisi degli episodi del match tra granata e partenopei
Bene Mercenaro, l'analisi sul gol annullato a Lang—
Quella di Mercenaro è stata una direzione di gara tutto sommato tranquilla. Il fischietto è dovuto intervenire soltanto un paio di volte con le ammonizioni, precisamente su Juan Jesus, Franco Israel e poi su Lang. Ecco proprio in quest'ultima situazione c'è da aprire una parentesi. L'ex PSV al 94' trova il gol del pareggio, approfittando della ribattuta dopo il palo colpito da Politano. Il giocatore esulta togliendosi la casacca. Dopo una revisione al Var, il gol è stato annullato.
Lang infatti si trovava in posizione irregolare al momento della ribattuta vincente. Il gol dunque è stato annullato, ma non è stata levata l'ammonizione. Questo perché al giocatore è stata sanzionata la condotta non sportiva.
