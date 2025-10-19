Torino-Napoli 1-0, la moviola: giusto annullare il gol di Lang 

Il Torino trova una vittoria fondamentale nel turno delle 18 di sabato 18 ottobre contro il Napoli. A decidere la gara è la firma del più classico gol dell'ex Giovanni Simeone, uno che con la maglia partenopea ha conquistato due scudetti. Ecco la moviola della gara.

Bene Mercenaro, l'analisi sul gol annullato a Lang

Quella di Mercenaro è stata una direzione di gara tutto sommato tranquilla. Il fischietto è dovuto intervenire soltanto un paio di volte con le ammonizioni, precisamente su Juan Jesus, Franco Israel e poi su Lang. Ecco proprio in quest'ultima situazione c'è da aprire una parentesi. L'ex PSV al 94' trova il gol del pareggio, approfittando della ribattuta dopo il palo colpito da Politano. Il giocatore esulta togliendosi la casacca. Dopo una revisione al Var, il gol è stato annullato.