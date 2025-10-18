Toro-Napoli 1-0, le reazioni social: “Grande mister, le brave persone non perdono mai”

Il Torino vince e convince, battendo all'Olimpico Grande Torino il Napoli per 1-0. Partita che si apre con un gran tiro di Vlasic che si stampa sul palo, ma nel primo tempo il Toro è in gran spolvero, cercando sempre il gol e pressando bene. Il vantaggio arriva l 32' con l'ex Simeone, che sulla pressione di Adams recupera palla, salta Di Lorenzo e Milinkovic-Savic per poi segnare a porta vuota. Nella ripresa i partenopei provano a recuperare, ma i granata si coprono bene e concedono solo dei tiri che gli azzurri calciano male. Nel finale il Torino ha rischiato la beffa, al 93' Lang segna in modo fortunoso ma l'attaccante era in fuorigioco. Prima vittoria in casa in campionato per il Torino di Baroni. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida tra Torino e Napoli di Serie.