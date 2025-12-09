Torino, nessuna distorsione per Tameze: in dubbio per la Cremonese

Nessuna distorsione per Adrien Tameze. Il centrocampista granata, uscito anzitempo nella sfida contro il Milan dopo rimediato un infortunio alla caviglia destra in seguito ad un constrasto aereo, può tirare un sospiro di sollievo. Il club ha comunicato che gli esami strumentali a cui l'ex Hellas Verona e Atalanta si è sottoposto hanno escluso fratture, ma hanno evidenziato un trauma osseo da impatto, accompagnato da versamento articolare, segnale che l’articolazione coinvolta ha reagito con un processo infiammatorio. Il giocatore verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico granata. Tuttavia, è in dubbio la sua presenza per la prossima partita di campionato in programma sabato alle 15 contro la Cremonese dell'ex Davide Nicola allo stadio Olimpico Grande Torino.