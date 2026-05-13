Le domande su Niels Nkounkou e sulla sua esperienza al Torino sono lecite e legittime. L'esterno, approdato in granata nella passata sessione di mercato estiva (l'ultima con Vagnati), aveva dato delle buone sensazioni: non era partito titolare, ma col passare del tempo si era preso sempre più minuti di gioco. Poi è di nuovo stato messo da parte, per poi tornare contro il Sassuolo. Un oggetto misterioso.

Il gol sfiorato col Sassuolo e la buona prestazione da subentrato. Ora Cagliari

TURIN, ITALY - DECEMBER 30: Niels Nkounkou of Torino during the Torino FC Training Session at Stadio Filadelfia on December 30, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Una precisazione: l'ultima apparizione di Nkounkou con la maglia del Torino prima della gara contro i neroverdi risaliva addirittura alla trasferta contro il Milan a San Siro: 3-2 il risultato finale, con il francese che era subentrato solo nel finale di gara collezionando appena un minuto di gioco. Poi da lì non è stato convocato per motivi disciplinari, come aveva spiegato D'Aversa in una conferenza stampa: Verona, Cremonese e Inter. Qui arriviamo al ritorno non sono nella lista dei convocati, ma anche a quello sul rettangolo verde di gioco contro la squadra di Grosso. Subentrato al posto di Obrador all'86', il francese si è messo a disposizione e per poco non ha trovato la via della rete nel finale di gara. Difensivamente ha badato bene alla sua zona di competenza, non subendo più di tanto la spinta offensiva del Sassuolo nei minuti finali. Bene dunque, nonostante la prolungata e forzata assenza dal campo. Ora c'è il Cagliari in trasferta e Nkounkou si candida per trovare più spazio, probabilmente a gara in corso.

Una gestione che lascia a desiderare

Qui si arriva al nocciolo della questione: Nkonkou poteva dare di più? Probabilmente sì, dato che le alternative nel suo ruolo non sono mai state valide. In generale è stata una gestione che ha lasciato molto a desiderare, ma già a priori. A partire già dalla formula d'acquisto: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Con un certo numero di presenze il diritto sarebbe diventato obbligatorio. Nkonkou h comunque mostrato delle buone cose, poi però è stato messo da parte quando avrebbe potuto dare di più, soprattutto quando non ci sono mai state delle alternative credibili in rosa. Un acquisto gestito male, nemmeno valorizzato e che sarebbe stato utile in più occasioni.