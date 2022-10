Torino, oggi derby primavera e per la prima squadra big match a Napoli

Oggi, sabato 1 ottobre, sarà un giorno importante per il club di Urbano Cairo. I piccoli torelli affronteranno la Juventus in un derby dal sapore di altissima classifica alle 13. Il Torino di Scurto arriva come capolista e grande sorpresa di questo avvio di campionato, mentre la Juventus è seconda ad appena due punti di distanza dai granata con il miglior attacco del torneo. Poco dopo sarà il turno della prima squadra: i ragazzi di Juric scenderanno in campo al "Maradona" alle 15 per sfidare gli azzurri di Spalletti, che sono in testa alla classifica. Saranno due importanti banchi di prova per le due rose in questo inizio di campionato, che può iniziare a dare i primi verdetti.