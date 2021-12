Torino, oggi è matchday: alle 12:30 la sfida con il Bologna, live su Toro News

La formazione granata di Ivan Juric scende in campo all'ora di pranzo per sfidare i rossoblù allenati dall'ex Mihajlovic

Quest'oggi il Torino scenderà in campo alle ore 12:30 per affrontare il Bologna. I granata di Ivan Juric ospiteranno tra le proprie mura la squadra dell'ex Sinisa Mihajlovic, in questo match valido per il 17^ turno. La sfida potrà essere seguita, come di consueto, qui su Toro News con la diretta testuale dell'incontro e un ricco programma pre e post partita.