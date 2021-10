Torino, oggi nuovo allenamento in vista del Milan. Alle 10 le parole di Juric

Su TN il live della conferenza stampa di Juric. Intorno alle 12 sarà anche il momento di pioli

E' lunedì di vigilia per il Torino, che domani sera, alle ore 20:45, affronterà a San Siro il Milan, nel terzo anticipo della decima giornata del campionato di Serie A 21/22. Come sempre, il giorno antecedente alla gara è dedicato alle conferenze stampa degli allenatori. Alle 10 sarà l'ora di Juric, mentre intorno alle 12 sarà il momento di Pioli. Nel frattempo si continua a preparare la partita sul campo e, riguardo a questo, oggi per il Toro è in programma un allenamento al Filadelfia. Tra i granata, in giornata Ansaldi sarà sottoposto a nuovi accertamenti strumentali.