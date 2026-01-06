Torino, ora Ngonge si gioca la permanenza in granata: i dettagli

Uno dei maggiori "What If" di questa prima parte di stagione è sicuramente Cyril Ngonge. Il giocatore belga rientra sicuramente tra i giocatori chiamati ad alzare l'asticella: se non riuscirà a fare il salto di qualità, Ngonge potrebbe lasciare il Toro in questa finestra di calciomercato invernale. Marco Baroni ha grande stima per l'esterno ex Napoli ed Hellas Verona. Venuto fuori in Italia proprio agli ordini di Baroni, il belga ha ritrovato il tecnico che lo ha lanciato dopo 18 mesi da comprimario a Napoli. Il rendimento, fino a questo momento, non è stato all'altezza delle grosse qualità del numero 26 granata. Tuttavia, grazie alla sua buona duttilità, il tecnico toscano lo considera adattabile anche come punta nel suo 3-5-2. Ma il passaggio a questo tipo di modulo e il lancio della coppia Adams-Simeone hanno ridotto di parecchio il minutaggio del belga, costretto anche a fare i conti con alcuni acciacchi fisici. Ora tutto dipenderà tutto dall’atteggiamento che l'ex Napoli mostrerà in allenamento: Baroni si aspetta che uno dei suoi fedelissimi torni a essere determinante e ora Ngonge si gioca la permanenza al Torino. Nel frattempo, alcune squadre di Serie A come Lazio e Fiorentina hanno già messo gli occhi sul giocatore.