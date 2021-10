Torino ospiterà Eurovision 2022: e nel video la Mole è granata

Le immagini mostrano il simbolo della città illuminato nella notte del 4 maggio in ricordo della tragedia di Superga

Torino ospiterà l'Eurovision Song Contest nel 2022. Lo ha comunicato in mattinata la Rai, con tanto di video di presentazione a testimoniare la scelta. E nella presentazione della città madrina della kermesse canora spunta anche un omaggio al Torino. Nel momento in cui compare sullo schermo il nome della capoluogo piemontese infatti, viene inquadrato tutto il panorama della città. Fino a quando compare il luogo dell'Eurovision e il video inquadra la Mole, completamente illuminata di granata. Le immagini in notturna ritraggono l'omaggio che ogni anno viene riservato al Torino nella notte del 4 maggio, in ricordo del Grande Torino nell'anniversario della tragedia di Superga.