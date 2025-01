Torino-Parma 0-0, la moviola: buona gestione di Feliciani

Pareggio a reti inviolate tra Torino e Parma nella gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Il match tra i gialloblù e i granata è stata una gara piuttosto energica e piena di contrasti ma abbastanza corretta. Direzione di gara positiva per Feliciani, che ha gestito la partita in modo corretto. La gara non ha avuto particolari momenti di tensione e lui non si è macchiato di errori gravi, che hanno inciso sul risultato finale.