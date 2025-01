Torino-Parma, il tabellino: ammoniti due giocatori granata

Il Torino non va oltre il pari contro il Parma di Fabio Pecchia. I granata sbagliano spesso negli ultimi venti metri, ma soprattutto nel primo tempo devono rammaricarsi per una ghiotta occasione sciupata da Adams, su cui è strepitoso Suzuki. Tra i granata ammoniti Ricci e Linetty. Nei ducali giallo per Del Prato.