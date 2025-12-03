Torino, peggio di Baroni solo Giampaolo dopo 13 giornate: i dettagli

Il Torino di Marco Baroni si prepara a tornare in campo dopo la seconda sconfitta consecutiva rimediata contro il Lecce. Dopo sei risultati utili consecutivi ottenuti in campionato, i granata stanno vivendo un periodo molto complicato. Con la sconfitta esterna contro i salentini e la gara casalinga persa 1-5 contro il Como, il Toro è salito a 5 sconfitte in 13 incontri registrando una delle peggiori partenze degli ultimi anni in campionato. Un avvio peggiore di quello di Baroni c'è stato solo nella stagione 2020-2021 quando, sotto la guida di Marco Giampaolo, il Torino ha totalizzato 7 punti in 13 giornate, finendo nelle zone basse della classifica di Serie A.

Torino, peggio di Baroni solo con Giampaolo dopo 13 giornate

Nonostante un avvio sottotono, la stagione del Torino sembrava aver preso la giusta direzione. Con la striscia di sei risultati utili consecutivi, Marco Baroni era riuscito ad agganciare Paolo Vanoli. Lo scorso anno il Toro di Vanoli riuscì ad ottenere 14 punti, gli stessi di Baroni dopo 11 giornate. Tuttavia, dopo la sosta nazionali sono arrivate due sconfitte consecutive contro Lecce e Como rimanendo a 14 lunghezze. Dopo 13 giornate è il secondo avvio di stagione peggiore per il Toro negli ultimi anni. Baroni ha eguagliato la stagione 2019-2020 con il cambio di panchina Mazzarri-Longo. Il primo? Correva la stagione 2020-2021 e sulla panchina granata c'era Marco Giampaolo che dopo 13 giornate di campionato totalizzò soltanto 7 punti collezionando 8 sconfitte 4 pareggi e 1 sola vittoria (contro il Genoa). Giampaolo verrà poi sostituito da Davide Nicola nel girone di ritorno riuscendo nell'impresa di salvare la squadra dall'incubo retrocessione. Lo scorso anno, invece, con Paolo Vanoli alla guida del club, i granata orfani di Zapata riuscirono a conquistare 15 punti, un punto in più della squadra di Baroni. Invece, nel triennio di Ivan Juric i granata hanno mantenuto una media di 17 punti in classifica nelle prime tre giornate (2021-22 e 2022-2023) mentre nell'ultima stagione con il croato in panchina (2023-2024) i granata hanno ottenuto 16 punti. La migliore, infine, è stata quella alla prima stagione di Sinisa Mihajlovic durante la stagione 2106-2017 quando i granata hanno ottenuto 22 punti dopo le prime 13 giornate.