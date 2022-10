Torino, per i lettori fiducia ai giovani Schuurs e Buongiorno contro il Milan

Domenica 30 ottobre alle 20.45 il Torino scenderà in campo tra le mura amiche contro il Milan: noi di Toro News, attraverso il consueto sondaggio settimanale, abbiamo chiesto a voi lettori se contro i rossoneri puntereste sulla fiducia ai giovani del reparto arretrato o se preferireste affidarvi a profili di esperienza come Djidji e Rodriguez. Il risultato è chiaro, su 314 votanti ben 232 (pari al 73.89%) darebbe fiducia ai giovani Schuurs e Buongiorno, mentre solo 82 (il 26.11%) votanti opterebbero per l'esperienza di Rodriguez (ex della gara) e Djidji.