Torino, per il finale di stagione il club propone un mini abbonamento

La proposta del club granata per le ultime gare interne di campionato

Redazione Toro News 12 febbraio - 14:38

Quattro mesi alla fine della stagione, il Torino entra nella fase clou dell'annata, dove ogni punto sarà necessario per il buon esito del campionato. In vista delle ultime sei gare interne il club granata ha deciso di proporre un abbonamento speciale. La disponibilità è limitata. I prezzi in curva Primavera si aggirano sui 75€. In Maratona il costo sarà di 85€. In Distinti sarà di 95€, mentre per i minori di anni 18 la quota sarà di 65€. Di seguito il comunicato del Torino.

Comunicato club — "Il campionato entra nella sua fase più calda, e mai come ora il Toro ha bisogno della sua gente. Il popolo granata, con la sua passione e il suo calore, può fare la differenza! Per questo, abbiamo pensato a un abbonamento speciale per le ultime 6 partite della stagione: un’occasione unica per riempire lo stadio e spingere la squadra fino all’ultimo minuto.

DISPONIBILITÀ LIMITATA!

Con l’abbonamento al finale di stagione potrai vivere tutte le emozioni delle ultime 6 gare casalinghe, da Torino-Empoli fino all’ultima in casa contro la Roma.

Prezzi speciali per tutti i tifosi - Curva Primavera 75 € - Curva Maratona 85 € - Distinti Family 95 € | Minori di 18 anni: 65 €

COME ACQUISTARE

Acquista online sul nostro sito nella sezione Biglietteria, con carta di credito Visa, Mastercard, Amex oppure Satispay senza obbligo di tessera Cuore Granata: riceverai 6 biglietti elettronici in formato PDF, uno per ogni partita!F ai sentire la tua voce e riempi lo stadio di passione granata. Il Toro ha bisogno del suo dodicesimo uomo in campo!"