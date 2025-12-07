Torino, pesa l’assenza di Ismajli: pedina per la difesa, ma quante gare saltate

L'albanese è centrale nell'equilibrio difensivo di Baroni, ma sono tante le gare saltate per infortunio

Piero Coletta 7 dicembre - 19:38

L’assenza di Ismajli nella difesa granata si è avvertita e si è soprattutto vista. Baroni aveva trovato una sorta di equilibrio con il passaggio a tre, affidando le chiavi del reparto composto da Saul Coco, Maripán e Ismajli. Appena è venuta meno la sua presenza, la difesa del Torino si è sciolta come ghiaccio al sole. Il dato più allarmante, però, è quello relativo agli infortuni.

Nel momento migliore del Torino era in campo — L'ex Empoli nel periodo migliore del Torino era in campo e in forma. Con Coco e Maripan aveva trovato una certa intesa e la difesa sembrava mostrare una certa solidità. Nelle sei gare dei risultati utili consecutivi del club granata in cinque era titolare. Solo contro la Lazio non è sceso in campo a causa di un infortunio, ma in quel periodo i gol subiti erano stati appena sei. E appena è tornato nuovamente ai box il Torino ha subito la goleada contro il Como e la sconfitta contro il Lecce. Nel complesso le reti subite sono state sette in due gare: non può essere solo un caso.

Come evidenziato dalla scheda di Sofascore, l'apporto del difensore al Torino è significativo. La percentuale dei duelli vinti è pari al 74.4% e la media per partita è di 4.00. Importante anche il dato relativo ai salvataggi per partita, 4.50. Dati che spiegano l'importanza del giocatore per gli equilibri difensivi. Manca lui e le certezze della difesa crollano. Un elemento fondamentale che però deve fare i conti con uno storico infortuni importante.

Tante gare saltate per infortunio — In questa stagione sono state ben cinque le gare saltate per infortunio da parte dell'albanese. Tutte per problemi di natura muscolare, e non è una novità per l’ex Empoli, che più volte in carriera è stato costretto a fermarsi. Anche lo storico degli infortuni parla chiaro, Ismajli ha sempre avuto la tendenza agli infortuni muscolari. Un malus che penalizza non solo il giocatore, dato che avrà bisogno di tempo per rientrare in forma ed evitare ricadute, ma anche le scelte di Baroni. Oltre alla questione "Coppa d'Africa", che dimezzerà la difesa granata, l'intervento sul mercato andava fatto anche in ottica Ismajli.