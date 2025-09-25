Torino-Pisa 1-0, le reazioni social: “Squadra indecifrabile come l’allenatore”

Il Torino vince e passa il turno di Coppa Italia, battendo il Pisa per uno a zero. Un Toro a due facce, un primo tempo brillante per i granata che vanno in vantaggio al decimo minuto con un gol di testa di Casadei, su corner di Ngonge. Il Toro insiste e trova il gol di Ismajli, annullato però per tocco di mano. Sul finale il Pisa segna, ma anche qui il gol viene annullato per fuorigioco netto di Lorran. Nel secondo tempo invece i granata calano, seppur i toscani siano rimasti in dieci per espulsione di Cuadrado per proteste, i granata non riescono a sfruttare le occasione e ad essere incisivi. Nel finale Tramoni ha pure l'occasione per pareggiare, ma Paleari salva il risultato. Il tutto nella cornice della contestazione alla società. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida tra Torino e Pisa in Coppa Italia.