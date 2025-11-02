Torino-Pisa 2-2, le reazioni social: “Per come si era messa il pari può starci”

Pirotecnico 2-2 tra Torino e Pisa, i granata hanno recuperato la partita ma non sono riusciti la ribaltarla. Succede tutto nel primo tempo, un avvio frizzate per le due squadre con un paio di occasioni per parte. Però sono i toscani a trovare il vantaggio, con il gol di Moreo. L'attaccante poi segna la doppietta personale, trasformando un rigore causato da Casadei al limite dell'aerea, anche se il contrasto era lieve. I granata, sotto di due gol al 30', salgono però in cattedra, prima con un gran gol di testa di Simeone, il quale sbaglia poi un gol già fatto, e dopo con Adams che in area la butta dentro con potenza allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, seppur i ritmi siano rimasti alti, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete della vittoria. I granata continuano così la striscia positiva di risultati, sapendo reagire bene allo svantaggio ma non sono riuscendo a sfruttare l'occasione di vincere in casa prima del derby. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X al termine della sfida di Serie A tra Torino e Pisa.