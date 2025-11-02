Torino-Pisa 2-2, Leris: “Amarezza per il risultato, ma è un punto fuori casa”

Le parole del giocatore dei toscani

Piero Coletta 2 novembre - 19:05

Nell'immediato post gara di Torino-Pisa 2-2 il giocatore dei pisani Leris ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.

Arrivato un altro pareggio, questo però vi lascia dell'amaro in bocca? "Sì, nel primo tempo siamo andati sopra, poi abbiamo mollato in quei dieci minuti e abbiamo pagato caro. Un punto fuori casa è sempre importante".

Esperienza, è un gruppo molto giovane. Voi siete tra i più esperti, il prossimo step è aiutare anche i più giovani? "Sì esattamente, dovevamo comunicare di più. Non siamo stati in grado di aiutarli, abbiamo mollato quei 10 minuti ma questa è la Serie A"

Nello spogliatoio avete già avuto modo di parlare? "C'è amarezza. Eravamo in vantaggio di due gol, si poteva ambire di più. Sicuramente siamo delusi, ma è un punto fuori casa che ci dobbiamo tenere stretto e pensare già alla prossima gara".

C'è un po' l'ossessione della prima vittoria? Come vivete questa situazione nello spogliatoio? "Sappiamo che possiamo lottare contro ogni squadra, tranne la partita col Bologna. Sappiamo che possiamo fare bene contro tutte. Oggi è un punto importante. Sappiamo che la vittoria è importante, arriverà".

Nelle prossime gare affronterete squadre che come voi giocano per salvarsi. Sarà quello il momento di cambiare passo? "Sicuramente saranno gara più abbordabili, ma restano comunque difficili. Sarà importante restare sereni, tranquilli e non farsi condizionare dalle partite.