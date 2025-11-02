Nell'immediato post gara di Torino-Pisa 2-2 il giocatore dei pisani Leris ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.
Torino-Pisa 2-2, Moreo: “Doppietta? Grande emozione, peccato per il risultato”
Le parole dell'attaccante dei toscani
Primo anno in Serie A, prima doppietta in Serie A, che sapore ha questa giornata nonostante l'assenza dei tre punti? "Sicuramente è incredibile. Non avevo mai fatto una doppietta in Serie B, farlo in A è incredibile. Peccato per la partita, ci manca un po' di esperienza nella gestione della gara. Sul 2-0 loro erano in difficoltà, noi dovevamo essere bravi a non dargli fiducia. Poi loro negli ultimi dieci minuti hanno avuto coraggio. Nel secondo tempo è stata una gara più equilibrata"
Cosa si offre per la prima doppietta in Serie A? "Una cena la offro"
