Torino-Pisa 2-2, Moreo: “Doppietta? Grande emozione, peccato per il risultato”

Primo anno in Serie A, prima doppietta in Serie A, che sapore ha questa giornata nonostante l'assenza dei tre punti? "Sicuramente è incredibile. Non avevo mai fatto una doppietta in Serie B, farlo in A è incredibile. Peccato per la partita, ci manca un po' di esperienza nella gestione della gara. Sul 2-0 loro erano in difficoltà, noi dovevamo essere bravi a non dargli fiducia. Poi loro negli ultimi dieci minuti hanno avuto coraggio. Nel secondo tempo è stata una gara più equilibrata"