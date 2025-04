Torino, quanti pareggi in campionato: sono ben 8 nel 2025

Gli otto punti persi tra Genoa, Parma e Verona avrebbero aperto ad ambizioni europee

Simone Napoli 9 aprile 2025 (modifica il 9 aprile 2025 | 09:58)

Non è tutto oro quel che luccica. Lo sanno bene i granata e Vanoli che, nonostante la buona seconda parte di campionato da gennaio ad oggi, non può sentirsi pienamente soddisfatto del lavoro fatto. Certo, la situazione di partenza dopo la crisi di ottobre e novembre poteva presagire un finale di campionato molto il più complicato di quello di cui è invece artefice il Torino, ma c'è rammarico dalle parti di via Filadelfia per via dei tanti, troppi pareggi arrivati fin qui.

Torino, primo per pareggi nel nuovo anno, secondo in tutto il campionato — Se la nota positiva in questa seconda parte di stagione è la sola sconfitta contro il Bologna, il dato che stona è il numero di pareggi conquistati: sono ben 8 i pari del Toro in questo 2025, di più di tutte le altre squadre del campionato al pari dell'Hellas. In questa speciale classifica il Torino e il Verona comandano davanti a Parma (6) e Atalanta, Empoli, Lazio e Napoli (5). Se si allarga l'analisi a quelli conquistati nel 2024 invece i granata perdono il primato a favore della Juventus: con 14 in campionato, i bianconeri sono la squadra che ha pareggiato più partite in Serie A, una in più del Toro che con le 5 arrivate nel 2024 sale a quota 13 pari.

Dalle stelle alle.. non tutti i pareggi valgono un punto — Può sembrare una banalità, ma non tutti i risultati hanno lo stesso valore e lo stesso peso - nonostante ai fini della classifica valgano solo un punto. Se prendiamo ad esempio il pareggio conquistato contro la Lazio, contro l'Atalanta, la Juventus o quello raggiunto in 10 contro 11 contro la Fiorentina, stiamo parlando di punti pesanti conquistati contro squadre più forti, oltretutto arrivate grazie a delle prestazioni di grande qualità e mentalità. Quella che è mancata al Torino per esempio nell'ultimo pareggio contro l'Hellas per cui invece di parlare di "punto conquistato" si può parlare invece di "2 punti persi". Sono diversi, troppi i punti lasciati per strada dal Torino, punti che avrebbero dato ancora più rilievo alla stagione che sta facendo fin qui il Toro: se consideriamo i 2 pareggi contro il Parma, quello contro il Genoa e l'ultimo contro il Verona, la squadra di Vanoli ha lasciato per strada 8 punti. I conti sono facili da fare e con quei punti il Torino sarebbe stato in piena lotta europea insieme al Milan. Un peccato e un rammarico che avrebbe messo la ciliegina sulla torta della stagione in crescendo della squadra granata.