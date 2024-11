Torino, quanto manca Adams: salta la Scozia per essere pronto per Monza

In un Torino in grave crisi di risultati e di identità, in una squadra in cui serve più che mai un leader tecnico, manca tanto la presenza di Che Adams. L'infortunio contro la Fiorentina ha fatto pesare l'assenza dell'attaccante ex Southampton nel derby dello scorso weekend e il KO gli è costato anche la chiamata con la Scozia per gli impegni di qualificazione alla Nations League. Adams dunque recupererà dall'infortunio all'ombra della Mole per poter essere a disposizione di Vanoli per la gara contro il Monza.

Adams e i suoi gol mancano al Torino

11 sul cronometro di Torino-Fiorentina, Adams prova la conclusione dal limite dell'area ma sente tirare i muscoli del flessore. Scoppia l'allarme in casa Torino in vista del derby alle porte. Lo scozzese è costretto ad abbandonare il campo con le mani in viso e preoccupato per non poter essere in campo con i suoi compagni nella gara più sentita dalla piazza. Nonostante gli esiti degli esami facciano tirare un sospiro di sollievo ad Adams e a tutto il mondo granata vista l'esclusione di lesioni, il classe '96 è stato comunque costretto a saltare il match contro la Juventus e, conseguentemente, anche gli impegni con la Nazionale. L'assenza di Che pesa, anche se nelle ultime settimane la sua condizione atletica e la sua verve sottoporta avevano subito una flessione rispetto ad un settembre da urlo. Con il suo calo - e l'assenza di Zapata - è calato anche il Toro: l'ultimo gol di Adams risale alla sesta giornata contro la Lazio, la prima delle 6 sconfitte in campionato nelle ultime 7. Dopo quel 29 settembre, il Torino è caduto in uno stato di profonda crisi e, in vista della gara di Monza, che a tutti gli effetti ha l'aspetto di uno scontro diretto per la zona salvezza, ha bisogno del suo numero 18 per tornare ad essere pericoloso in attacco: nelle ultime tre gare contro Roma, Fiorentina e Juventus il Torino ha faticato terribilmente a rendersi pericoloso in zona offensiva (sono stati appena 4 i tiri nello specchio della porta). In una situazione difficile, in un Torino con un piede nelle sabbie mobili, ha bisogno anche di Adams per uscire.