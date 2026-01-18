Cade ancora il Torino in casa, questa volta contro la Roma, terza sconfitta di fila tra le mura amiche. Gara con un'unica direzione, quella dei giallorossi, mentre i granata sono la copia sbiadita della squadra vista in Coppa Italia. Nel primo tempo la Roma spinge subito verso la porta granata, e trovano il gol al 26' con Malen, all'esordio in Serie A, il quale aveva visto precedentemente la rete annullata per fuorigioco. Il Toro dal canto suo non riesce a incidere. Le seconda frazione invece ha visto il Toro provarci, ma senza trovare il gol. Alla fine la Roma trova il raddoppio con Dybala al 72'. Da li in poi i giallorossi gestiscono la gara senza problemi. Soliti problemi difensivi per il Toro e quasi mai pericoloso sotto porta. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Torino e Roma.
SOCIAL
Torino-Roma 0-2, le reazioni social: “Solidarietà a chi vede il Toro in casa”
Cade ancora il Torino in casa, questa volta contro la Roma, terza sconfitta di fila tra le mura amiche. Gara con un’unica direzione, quella dei giallorossi, mentre i granata sono la copia sbiadita della squadra vista in Coppa Italia. Nel...
© RIPRODUZIONE RISERVATA