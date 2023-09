Torino, Saba Sazonov: cinque cose che non tutti sanno su di lui

Saba Sazonov nasce il 1° febbraio 2002 a San Pietroburgo. La sua carriera sportiva inizia proprio tra le fila dello Zenit San Pietroburgo, con cui fa la trafila in tutto il settore giovanile. Nella stagione 20/21 viene convocato frequentemente in prima squadra, trovando l'esordio il 16 maggio 2021 nella larga vittoria fuori casa contro il Tambov. Giocherà quattordici minuti da subentrato. Nella stagione seguente viene confermato, ma si ritaglierà sempre un lauto spazio in primavera sempre con lo Zenit. Tuttavia sarà solo con la cessione alla Dinamo Mosca trova finalmente spazio tra i titolari. Con la casacca dei biancazzurri colleziona 44 presenze e una rete.