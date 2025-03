Torino, Salama verso la convocazione: con l’Empoli possibile esordio in granata

Con l'eventuale assenza di Lazaro, potrebbero aumentare le chance di debutto col Torino di Salama: le condizioni migliorano e vede la convocazione.

Simone Napoli 13 marzo - 11:32

Sabato alle 20:45 il Torino tornerà in campo per il match decisivo per la conquista della salvezza contro l'Empoli, battuto all'andata, ma che allo Stadio Olimpico Grande Torino ha inflitto ai granata una sonora batosta in Coppa Italia. Per il match coi toscani, Vanoli potrebbe dover rinunciare a Lazaro, uscito con una caviglia malconcia da Parma, e come possibile alternativa non sono più vicine allo zero le quotazioni di Salama, le cui condizioni sono in miglioramento.

Salama, vede la convocazione con l'Empoli — Arrivato nelle ultime ore dell'ultimo giorno di mercato dallo Stade de Reims, il francese non ha ancora visto il campo con la maglia granata sulle spalle. Dal suo ingaggio infatti, il classe 2000 nato a Parigi ha collezionato 3 panchine contro Genoa, Bologna e Milan e un infortunio alla schiena che lo ha tenuto ai box per più di due settimane. Dopo il lavoro differenziato negli scorsi giorni, Salama è tornato a lavorare in gruppo, le sue condizioni fisiche sono in miglioramento e potrebbe tornare nella lista dei convocati in vista della gara con l'Empoli.

Salama scalda i motori: con Lazaro infortunato, ha una chance per esordire — Questa potrebbe essere una buona notizia per Vanoli: con l'acciacco alla caviglia di Lazaro post Parma, in casa Toro ci si interroga in queste ore sul possibile sostituto dell'austriaco. Alle carte Karamoh e Pedersen si potrebbe aggiungere proprio quella di Salama: dopo un avvio complicato e un periodo di ambientamento al calcio e al Paese nuovo, quella contro l'Empoli potrebbe essere la partita giusta per vederlo esordire con la maglia del Torino. La classifica granata sorride e la gara sui toscani, facile almeno sulla carta, agevolerebbe il debutto dell'ex Reims se non dal primo minuto, almeno a gara in corso.