Torino-Salernitana, le reazioni social: “I giocatori erano a pranzo”

Un brutto stop per il Toro: all'Olimpico Grande Torino termina 0-0 contro la Salernitana fanalino di coda. I granata sprecano un'importante occasione per la corsa all'Europa, non riuscendo a sbloccare una partita in cui gli ospiti hanno badato esclusivamente a difendere. Il Toro non è riuscito a costruire occasioni da gol nitide. I tifosi si sono lasciati andare ad espressioni di rabbia e rammarico sui social. Di seguito alcuni dei tweet migliori dei supporters granata.