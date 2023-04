Torino-Salernitana, l’iniziativa per la Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo

Nei 15 minuti di intervallo tra Toro e Salernitana - gara in programma domenica, 16 aprile, alle 15 - allo Stadio Olimpico Grande Torino si terrà un momento significativo per la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Scambio di gagliardetti e bandiere, infatti, avverrà tra il Torino for Special e il personale della Cooperativa Giovamente di Salerno, per conto anche della Salernitana for Special. Un gesto con il profondo significato dell’unicità, ma allo stesso tempo di uguaglianza.

Il comunicato del Torino FC

“Domenica 16 Aprile, durante l'intervallo della partita tra Torino e Salernitana, dando seguito alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo e all’interno del mese “Blu” dedicato a tale argomento, allo stadio Olimpico Grande Torino verrà vissuto un momento di profondo significato. Il Torino For Disable e il personale delle Cooperativa Giovamente di Salerno (in rappresentanza anche della Salernitana For Special), artefice di numerose iniziative di accoglienza, supporto e sostegno al mondo della Disabilità sul territorio salernitano, si scambieranno gagliardetti e bandiere reciproche, come segno di comunione di intenti e con il significato unico e profondo che siamo tutti unici, tutti diversi, tutti uguali. Seguirà un giro di campo tutti insieme per presentarsi sotto i rispettivi tifosi, per poterne sentirne l'unico e prezioso affetto e sostegno”.