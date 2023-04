Brutte notizie per il Toro che al 37' della gara contro la Salernitana ha dovuto rinunciare a Samuele Ricci. Il centrocampista è stato costretto al cambio ed al suo posto è entrato Nikola Vlasic. Le condizioni del numero 28 saranno dunque da valutare, il problema è al polpaccio destro. In stagione Ricci si era già dovuto fermare almeno due volte per problemi al polpaccio sinistro.