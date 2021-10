Torino-Sampdoria, i precedenti: per i granata numeri confortanti in casa

In 29 occasioni su 54 il Torino è uscito vincitore dalla sfida tra le mura amiche con la Sampdoria

Archiviata la sconfitta di misura di San Siro, i granata di Juric si preparano per quella che sarà la 55esima sfida tra Torino e Sampdoria nel capoluogo piemontese. I numeri sorridono al Toro, vittorioso in più della metà delle occasioni, anche se il successo manca dalla stagione 2018/2019 con doppietta decisiva di Belotti . Alle 20.45 il Gallo cercherà di ritrovare il gol che gli manca dalla prima giornata contro l’Atalanta e di trascinare nuovamente la squadra verso i 3 punti.

I NUMERI - Come dicevamo, le statistiche sorridono al Torino, che ha vinto 29 delle 54 partite giocate con la Sampdoria tra le mura amiche, una percentuale pari al 54%. Sono 16 invece i pareggi (l’ultimo dei quali è stato il 2-2 della scorsa stagione), ovvero il 30%, mentre le sconfitte (9) rappresentano solo il 17%. C’è un dato particolare: nei 16 anni in cui hanno giocato al Delle Alpi (dal 1990 al 2006), i granata non sono mai riusciti a battere i blucerchiati in Serie A (unico successo nella stagione 2000/2001 in Serie B); sono infatti arrivati 5 pareggi e una sconfitta.