Duplice fischio allo stadio Olimpico Grande Torino, con le squadre che vanno a riposo. Regna l'equilibrio tra Torino e Sassuolo, in una gara che ha vissuto un primo quarto d'ora all'insegna delle occasioni nel contesto di un match aperto ad ogni risultato.

Le scelte dei tecnici

D'Aversa conferma buona parte della squadra scesa in campo a Udine. Tra i pali Paleari, con la difesa composta da Marianucci, Coco al centro ed Ebosee. Sulla sinistra c'è Obrador, con Prati e Gineitis in mezzo. Sulla destra gioca Lazaro. In avanti c'è Vlasic, a supporto di Njie alla seconda da titolare in questa stagione e Simeone.

Sassuolo che si dispone con il 4-3-3, modulo standard. Muric in porta e difesa formata da Coulibaly, Muharemovic, Walukiewicz e Doig. A centrocampo riposa Konè, ci sono Thorsdvert, Matic e Lipani. In attacco Laurientè e Volpato sulle fasce: c'è Pinamonti come unico riferimento in avanti.

Njie, due occasioni clamorose

Gli ospiti prendono subito l'iniziativa e dopo appena due giri di orologio Volpato vede e serve tra le linee lo sgusciante Pinamonti. Non perfetto Ebosse, che se lo lascia sfuggire via aprendo all'ex Inter la possibilità del tiro. Il diagonale viene respinto dall'attento Paleari, che blocca in due tempi. L'occasione dà ai neroverdi una forte dosa di autostima. I granata accusano il colpo e faticano soprattutto a far girare la palla. Lo squillo dei padroni di casa arriva al 9' in maniera abbastanza casuale con Gineitis, coraggioso nel cercare la conclusione dal limite. La chiamata sveglia il Toro addormentato e solo una doppia clamorosa traversa di Njie sugli sviluppi di angolo nega un vantaggio a sorpresa all'11. Lo svedese è sfortunato nell'occasione, ma ha immediatamente l'occasione di rifarsi un minuto dopo. Coco trova con un lancio chirurgico Lazaro: lo svedese riesce a confezionare un perfetto cross: Muric legge male la sfera, ma Njie di testa schiaccia a terra di testa e mette alto da posizione favorevole.

Il Sassuolo non resta a guardare: alla sagra delle grandi occasioni mancate si iscrive anche Pinamonti, che al 14' spreca a porta vuota mettendo alto sulla traversa. Ci prova anche Laurientè con un tiro al 16' dai venti metri, ma l'esito è sempre lo stesso. Difese ballerine e tanti errori soprattutto a livello tecnico. I granata provano a fare la partita, ma mancano spesso gli ultimi passaggi. Di pari passo diminuiscono anche le occasioni, in un primo tempo che, dopo gli iniziali fuochi d'artificio, si trascina stancamente verso l'intervallo.